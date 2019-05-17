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現身活動匆匆進場 ﻿陳燿璋避談與何艷娟戀聞﻿

2019-05-17 列印
■陳燿璋拒談是否有新戀情。
■何艷娟早前宣佈離婚。 資料圖片
■楊如芯坦言目前感情生活愉快。
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　　前港姐季軍何艷娟去年7月與澳博營運總裁吳志誠入紙結婚，今月初突然在社交網站宣佈已離婚，其後爆出她與過百億身家的陳樹渠長子陳燿璋在派對擁吻的照片，陳燿璋昨晚出席一公開活動時，就避談是否戀上何艷娟。

　　剛宣佈離婚的前港姐何艷娟，傳聞戀上已故慈善家陳樹渠長子陳燿璋。陳燿璋昨晚現身藝術展優先預覽，欲避傳媒追訪但逃不過，他急步拒受訪，問到是否有新戀情？他只道沒甚麼好講，匆匆進場並以英文稱被傳媒嚇到，當傳媒恭喜他時，他只謂不知恭喜甚麼，全程迴避。

　　另外，與趙式芝離婚後，在社交網自言找到幸福並更新狀態「戀愛中」的楊如芯，昨晚坦言回復自己，已放低之前，展開新戀情，離婚手續已七七八八，所有愛犬跟她，與前度再見亦是朋友。貝安琪產後fit爆，因兩歲兩個月大囝囝好重，抱他似做運動，所以沒有刻意減肥。

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