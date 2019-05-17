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勝利獲釋觸發促請罷免法官

2019-05-17 列印
■勝利獲釋後被拍到到健身室運動。網上圖片
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　　韓國天團BIGBANG前成員勝利涉嫌性招待及貪污等罪行，大前日被韓警申請拘留，但法院駁回申請，同日晚上勝利獲釋。前晚就有韓媒影到勝利到健身室運動，神情輕鬆，出入時都面帶笑容，立即引來網民鬧爆，指他未有反省之意。法官的判決激起韓人不滿，有網民發起在總統府青瓦台網頁聯署要求罷免該法官，到昨日中午已有超過30,000人簽署。

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