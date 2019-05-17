同米原康正搞慈善相展 ﻿阮民安﻿﻿感激老婆拯救﻿

組合E-Kids成員Tommy（阮民安）跟「原宿女神」Eva Cheung奉子成婚兩年多，兩年抱兩！現年39歲的Tommy唔止造人好進取，受叻老婆影響，喺事業上都搵到新方向，轉型做埋策劃人的他，頭炮搞咗個日本人氣攝影大師米原康正慈善攝影展，於5月25日至6月1日展出大師約四十件作品並作慈善售賣，15位「現代女主角」分別有梁芷珊、女騎師江碧慧、趙慧珊（Aka）、譚杏藍（小花）、同埋模特兒老婆仔Eva Cheung等。



採訪：方騫平 化妝：seese_makeup 場地：尖沙咀Page148酒店



做咗人父及人夫，Tommy講嘢都叻咗，直言太太幫他長大，自從做咗太太經理人後變埋幕後策劃人，角色由被動變主動：「以前只識做幕前，當市道唔好，人氣唔夠時就好被動，好多嘢做唔到，啲人就認定你唔紅，爛醉、賭錢係因為有壓力，要逃避，好希望以自己嘅故事話畀人知，凡事係可以返到轉頭嘅，畀個機會人，畀個機會自己，唔好喺負面時沉咗落嚟。今次攝影展以現代女性力量做主題，好多女性努力建立自己世界，展現到魅力，希望帶出到要相信自己想法嘅訊息，好似我太太咁，佢用社交平台闖出一片天，佢叻過我，做得非常成功。」



米原提Angelababy尷尬



Tommy好感激太太對他的付出，承諾會好好珍惜：「佢帶我走出谷底，冇理家人反對好信任我，尤其o依家唔係一個人，凡事要諗多一步。」另外，攝影大師米原康正10年前曾跟Angelababy及周秀娜合作過，問到當年跟Angelababy合作感覺，大師坦言當年對方名氣冇咁大，但覺得她好年輕、有才華及有氣質，能專業配合他要求。對於Angelababy被指五官再進化，米原睇完她的近照後尷尬大笑話：「same、 same！（即係10年後都冇靚咗？）只係大個咗。」他還推說好耐冇見過真人，睇唔出有乜變化。



