為鍛煉身體行樓梯 ﻿韓星﻿﻿柳俊烈：﻿﻿ 搞到無力拍戲﻿

32歲的韓星柳俊烈3月首度來港宣傳電影《飊風特警》，本月底又再有新作品《萬誘金錢》，今次他唔做警察變身股票經紀，雖然戲中冇乜動作場面，但俊烈話一樣唔易演，仲話演完後對金錢有另一種睇法。講到拍攝難忘事，竟是他為鍛煉每日行十多層樓梯去拍攝現場，最後搞到無力演戲而被迫放棄，聽落都覺得搞笑。 採訪：杜淑霞



戲中俊烈飾演的「趙逸賢」因接受神秘股壇大鱷利誘而搞到一身蟻，不過現實中的他就剛好相反，「我一開始會拒絕接受誘惑，因承受不了這種壓力和責任。拍完電影我有個結論就是『金錢不能在人之上』，雖然每個人富有的準則不同，但我認為人生中不能視金錢為最重要的東西，與好的人相遇，一起拍戲，我相信會得到比金錢更重要的東西。」



冇動作動作片



談到拍該片最困難的地方，俊烈認為各方面都好困難，「睇劇本時覺得是動作相關的戲，但實則是在沒動作場面下，將財技鬥爭拍到好似一套動作戲，這方面是最困難。」講到最難忘，俊烈竟說是行樓梯，「電影拍攝主景在商業大廈的10幾樓，因我之後要拍戰爭戲，所以想鍛煉身體於是選擇行樓梯不坐電梯，但拍了個多月後，發覺太花力令到我拍戲時已沒氣力，最後都是放棄了。」



化身小粉絲



俊烈講到戲中跟前輩劉智泰有不少對手戲時，即化身小粉絲大談偶像，「以前上電影課，曾以劉智泰前輩作品作為教材，前輩是一位傳奇，他拍過許多傑作，能跟他合作自覺非常幸運，就像發夢一樣。前輩說過我能成為出色演員，雖然感到難為情，但同時給予我很大的力量，這不是因我演出特別出色，而透過前輩的推動令我內在的潛力得以發揮。」



恨拍喪屍片



講到想演出的電影類型，俊烈謂平時很喜歡喪屍電影，希望有機會參與演出，「當然我不是想扮演喪屍，而是被喪屍追殺，逃亡的角色。」提到早前來港會粉絲，俊烈覺得三天行程相當有意義，「特別是香港的粉絲非常熱情，使我逗留香港期間感到十分幸福，得到許多正能量，希望能盡快和香港粉絲見面。」



