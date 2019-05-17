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﻿tvN Movies賣座韓片 強勢登陸myTV Gold

2019-05-17 列印
驚悚系 《屍殺列車》 主演 : 孔劉、鄭裕美、馬東錫 故事大綱：基金經理徐碩宇(孔劉飾)為滿足女兒的生日願望，百忙中帶她到釜山找前妻慶祝。豈料列車開動後，喪屍病毒在車廂內迅速爆發，乘客被困車卡慌忙走避，與喪屍展開生死搏鬥。
熱血系 《1987：逆權公民》 主演 : 金允錫、河正宇、金泰梨 故事大綱：以1987年的六月民主抗爭運動為背景，一名學生民眾運動領袖被當局警察逮捕並拷問致死後，民主鬥士與意圖隱瞞事件的警察局對立，誓要揭露事件真相。
《逆權大狀》 主演 : 宋康昊、郭度沅、任時完 故事大綱：窮律師宋宇碩（宋康昊飾）從事不動產登記和當稅務律師引起同業排斥，卻成功在數年後累積財富，讓家人生活富裕起來。一天，接濟過宋宇碩的餐館老闆娘向他求助，原來她的兒子因違反「國家安全法」被捕並且飽受殘酷的對待。
愛情系 《我的野蠻女友》 主演 : 全智賢、車太鉉 故事大綱：牽牛(車太鉉飾)意外遇上她(全智賢飾)而愛上她的霸道和任性，心甘情願被她折磨。牽牛感覺到她的內心受傷了，他用盡全力去呵護，但她仍然缺乏安全感。雖然在一起很快樂也很感動，她卻仍然提出先分開吧。
《假如愛有天意》 主演 : 孫藝珍、曹承佑、趙寅成 故事大綱：大學生智惠無意中找到母親主熙(孫藝珍飾)留下的日記，重溫她和俊河(曹承佑飾)在年青時的相戀過程。然後時間回到1960年，是個保守又動盪的時代。
《觸不到的戀人》 主演：李政宰、全智賢 故事大綱：剛搬來的星賢(李政宰飾)整理房子時在信箱發現了一封內容很奇怪的信，寫信人要求收信人回信，而信的寄出的日期竟是在兩年後，星賢立刻回信給這莫名其妙的人。
災難系 《活埋35夜》 主演：河正宇、裴斗娜、吳達洙 故事大綱：汽車銷售員李正秀（河正宇飾）放工回家替女兒慶祝生日，行駛中隧道突然塌毀，人與車被埋在瓦礫下，只能默默等待搜救隊長金大慶（吳達洙飾）所領導的救援行動。
犯罪系 《智命談判》 主演：玄彬、孫藝珍 故事大綱：韓國首爾警察危機談判警官河採韻(孫藝珍飾)被召到總部，通過控制室監控，在14小時的期限內不停地試探冷血的人質劫持者及國際犯罪頭目閔泰久(玄彬飾)的底牌。0
《盜賊門》 主演：金允錫、李政宰、全智賢 故事大綱：為竊走藏在澳門賭場內的稀世名鑽，來自韓國和中國的十人盜竊團隊展開聯合行動。
《柏林諜變》 主演：河正宇、全智賢、柳承範 故事大綱：深陷國際陰謀被祖國拋棄的四位朝韓特工，為了各自不同的目的，各自為戰並相互展開追擊。
《火海108》 主演：薛耿求、金相慶、孫藝珍 故事大綱：平安夜，首爾市中心一棟高108層的摩天樓發生致命火災！在離地1,312呎的半空，三萬人被困在千度高溫的火海中，求生無門。
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