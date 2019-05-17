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軒仔談善言《空手》吵大鑊

2019-05-17 列印
■軒仔在MV中與談善言激烈爭吵。
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　　張敬軒今日推出療傷新情歌《空手而來》，該曲由江海迦（AGA）作曲、林若寧填詞、舒文監製。軒仔早前拍攝《空》曲的MV，他說從未拍過表現出如此極端情緒的MV，覺得很瘋狂，「很榮幸請到談善言當女主角，在片場第一次見就要激烈爭吵、有肢體衝突，很少第一次見面就這麼extreme！」飾演畫家的軒仔，為生活向現實妥協，與另一半的價值觀現分歧，兩人終要分開。

　　軒仔說指此曲MV很寫實、很感動，「希望大家可以通過聽歌、看MV，發洩或寄託自己的一些情感。」

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