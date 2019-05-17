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奚夢瑤抵康城不否認懷孕 景甜行紅氈懶理多次被趕

2019-05-17 列印
■奚夢瑤被傳媒包圍時，仍保持笑容。
■景甜行紅地氈時被請離場，但她好堅持繼續留低。
■奚夢瑤穿上鬆身衫，抵達康城。
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　　第72屆康城影展已經進行了兩日，昨日法國導演Ladj Ly執導的電影《Les Miserables》舉行首映禮，曾演出《長城》、《金剛：骷髏島》的內地女星景甜及李宇春等亦有份行紅地氈，不過穿上白色低胸晚裝的景甜，被發覺先後多次遭工作人員請離場時，她就似扮聽唔明，繼續揮手拍照。

　　至於剛剛獲賭王兒子何猷君求婚的奚夢瑤前晚抵達康城，一直被傳懷孕的她在保安護駕下緩步往登車，雖然被傳媒包圍，但她一直保持笑容。至於被指懷孕一事？她只說：「你們怎麼想的，你們開心就好。」不直接否認，莫非默認有喜？

圖：網上圖片

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