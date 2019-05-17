﻿執黃心穎二灘做《牛下》女一 最強小花江嘉敏忍唔住笑

黃心穎因「安心事件」形象盡毀，敗走美國的她留下大堆「蘇州屎」，拍落的《法證先鋒IV》、《牛下女高音》等劇都要重拍，而《法證IV》已落實由湯洛雯取代黃心穎一角，至於《牛下》女一，有傳由24歲的江嘉敏（Kaman）撼贏陳瀅及麥明詩等，繼《兄弟》後再做女一，成為TVB最強小花。對頂替黃心穎做女角，Kaman話以平常心面對，但又忍唔住笑出嚟，更自爆：「開心死！」







30集時裝劇《牛下女高音》女主角是一名不修邊幅的宅女，亦是鍾景輝的孫女，戲份由頭帶到尾，好有戲做，是一眾TVB小花如劉佩玥、麥明詩及陳瀅等眼中嘅「肥豬肉」，江嘉敏偏偏得到監製黃偉聲垂青，除她外並無其他「執二攤」心水選擇，日前經已安排她試鏡及拎劇本。據知，唔少監製都好Like「清純女神」江嘉敏，她啱啱拍完陳維冠嘅《殺手》，揹住梁材遠的《大醬園》，日前又疊拍方駿釗的《降魔的2.0》，因為監製覺得她有少女味，氣質又ok，特別搵她客串，絕對是搶



手貨。



胡鴻鈞唔過電



日前江嘉敏跟胡鴻鈞（Hubert）去到大埔汀角山寮路一間茶室為《降魔的2.0》拍外景，劇情講一個17歲失明少女，用心感受到孤獨鬼胡鴻鈞的存在，因而上演一段人鬼純真情未了。雖然戲份唔多，但江嘉敏依然落力演，戲外仲相當風騷，動作多多，一時托腮扮花，一時又撥弄頭髮，電力十足，但胡鴻鈞就完全唔過電，就算眼見江嘉敏被小蜜蜂纏住嚇親，仲要高聲哎呀哎呀咁叫，身旁嘅Hubert只係繞埋雙手，未有幫拖！Hubert解釋，「蜜蜂愈趕愈有攻擊性㗎。」



覺得心穎可惜



對於首演失明人士，江嘉敏覺得好有挑戰，「角色好難演，因為要做到有初戀感覺，要含情脈脈chok住把聲嚟講嘢，所以冇嘔算係咁喇！望嘢又要好飄，朋友就估我係咪扮緊智障人士！」胡鴻鈞竟附和說：「佢本身係咁（智障），都係做返自己啫！不如話今次係我演技大考驗啦！我知佢本身好男仔頭，扮溫柔呃我唔到嘅。」對於頂替黃心穎做《牛下》女一，Kaman恨到出口：「做到先算啦，唔好口氹我開心，我會開心死。我係見過監製，抱住平常心面對，有就當新劇拍，否則就休息吓。」江嘉敏唔評論「安心事件」係咪間接幫到她上位，只說對黃心穎來講係可惜，更提示她做藝人更加要注意形象：「都唔知點解公開咗男友之後仲有咁多緋聞，希望大家（傳媒）高抬貴手！」



採訪：方騫平 攝影：梁志明



