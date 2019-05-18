  • 2019年5月18日 星期六
  • 29º
  • 87%
熱門： 貝聿銘攞假攻略鞏俐逃犯條例老人院

日報新聞 > 娛樂

鞏俐被指再婚嫁法國男友

2019-05-18 列印
■Jean和鞏俐拍拖現身康城放閃。網上圖片
Previous Next

　　現年53歲影后鞏俐於2010年與黃和祥離婚後，近年長居巴黎，並與年屆70歲的法國電子藝術音樂家Jean Michel Jarre拍拖年多，最近台灣傳媒指兩人已低調完婚，近日更拖手出席康城影展放閃。今年3月，鞏俐在法國出席一晚宴時，左手戴上疑似是婚戒的巨鑽戒指。Jean曾歷三段婚姻及有三位子女，其中兩位前妻為著名女星，分別是柏林影后Charlotte Rampling和Anne Parillaud。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd