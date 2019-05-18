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曼玉香港街市買餸被「捕獲」

2019-05-18 列印
■久未在港露面的張曼玉帶住范丞丞現身香港街市。
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　　54歲影后張曼玉（Maggie）近年由影圈跨界殺入樂壇，膽粗粗在內地的大型音樂節演唱，更透露計劃出唱片，近年少在香港公開露面，日前卻有網民「野生捕獲」曼玉在香港一個街市為真人騷《少年可期》錄影，令現場買餸的街坊大感驚喜。節目內容講她帶范冰冰胞弟范丞丞逛街市買餸，身穿白色上衣的張曼玉體態依然纖瘦，但神采飛揚，在拍攝過程也顯得非常享受，索性除口罩，以真面目跟街市檔主講價，跟檔主有講有笑，大顯親民。

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