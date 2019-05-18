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撩香港粉絲一齊食飯 Apink恩地要玩「AA制」

2019-05-18 列印
■恩地落台與一眾粉絲合照，認真親民。
■恩地穿短裙見記者，大晒長腿。
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　　韓國組合Apink主唱鄭恩地今晚在香港舉行首個演唱會，昨晚先舉行記者會，吸引逾300粉絲圍觀。恩地昨晚甫出場就以廣東話與粉絲打招呼，更親民的落台與粉絲合照。

　　恩地透露很想在港騷上唱廣東歌，可惜今次時間不夠，承諾下次一定會準備一首廣東歌唱給大家聽。問她作個人演出和過往以Apink名義演出的分別，她坦言所有問題要由自己一人回答，以往有隊員一齊玩，一人上台較為緊張有壓力。她又指Apink成員較cool，沒直接鼓勵她，但知道在心中。恩地又表示今次來港想吃最愛的點心，還有餃子和饅頭，又想去可以欣賞夜景的餐廳吃飯，更搞笑表示粉絲可以跟她一起去吃飯，不過要「AA制」。

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