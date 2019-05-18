﻿獲頒Women of Hope殊榮 謝玲玲：以慈善作畫畫動力

第六屆Women of Hope（WOH）周年籌款午宴昨日在金鐘舉行，為香港港安醫院基金籌得超過600萬元善款，用以協助弱勢癌症患者。大會於席間向八位不同界別的女士頒發「WOH Awards 2019」殊榮，表揚她們令人鼓舞的成就，八位得獎女士包括謝玲玲、梁唐青儀、郭羅桂珍、何超鳳等。何林恬兒到場見證媽咪謝玲玲獲獎，她表示一直視媽咪為偶像，為她感到驕傲。



謝玲玲、何林恬兒、梁唐青儀、郭羅桂珍、何超鳳、何超瓊、何鍶珩、薛芷倫、邱李茂琪等，昨日均有出席在金鐘舉行的第六屆Women of Hope（WOH）周年籌款午宴，何超瓊即場捐出50萬元支持善舉。



謝玲玲獲大會頒發藝術與文化界別的「WOH Awards 2019」殊榮，四位子女到場見證她上台領獎。謝玲玲在台上表示，很開心、很欣慰，並感謝香港港安醫院基金令她有機會被提名及獲獎，「我是五個孩子的母親，多年來都沒有一個目標，但現在會以慈善作為畫畫的動力，每幅畫作都會用來作慈善用途，希望大家都會以自己的力量去幫助別人。」



何林恬兒視媽咪為偶像



演藝藝術成就早獲金馬獎等獎項肯定的謝玲玲一向喜愛畫畫，愛將畫作送給朋友做禮物，兒女的房間總有她的畫作做裝飾，但當她知道自己的作品是可以籌款幫到人後，她決定以後都以慈善作為畫畫的動力，笑指自己能力有限，能夠做的是將自己的畫作義賣，將收益捐給有需要的團體。謝玲玲曾於香港和台灣舉辦過畫展，她有意今年年尾或明年初再次舉辦，又說一對孫仔孫女都有畫畫天份，母親節時都收過他們親手畫的心意卡，問到會否和孫兒們齊齊搞畫展？她笑說：「等他們再大一點吧，他們現在畫的未可以見人，我沒有教他們畫畫，由老師教會更好。」



何林恬兒表示，視媽咪為偶像，媽咪熱心慈善工作，以自己的熱情和能力幫助弱勢社群，令她感到非常驕傲，但笑言曾怨過媽咪沒有將藝術天份遺傳給她，幸好一對兒女對畫畫都很有天份。



另外，同場的向海嵐認為成功女士是能夠兼顧家庭與事業，「我未有自己的家庭，所以不算是成功女性，而且我的事業都剛起步，都是先專心在生意上。」



本報記者