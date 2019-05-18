﻿60紅星齊撐5．30「無膠日」 何林恬兒拉隊落區宣傳減塑

第一場五班一二○○米。「依斯堅」在上季661場次是本身第二次出賽且初跑千四米，難度極高，最後竟可後上如飛跑第三，當然吸引了不少眼球。不過自此仗之後，此駒不但一直未勝，甚至連三甲都未跑過，無可否認，其實力並非想像般高。不過縱使如此，今仗仍有一吼的價值。 首先，「依斯堅」在今季259場次跑四班千六米，除去沒幫助的頭罩之餘，更重配上季上名功臣郭能，肯定是存心出擊。而事實上，該仗此駒出閘利落之餘，前速也是前所未見咁好，跑法可肯定是搏殺格，可惜不幸地遇上該仗只有「浪漫鐵人」單騎領放，令「依斯堅」即使走二疊都未能取得遮擋，在全程要望空之下，跑至最後二百米便力弱，再因有擠阻而輸遠。經此敗...

2019-05-18