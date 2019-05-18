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﻿60紅星齊撐5．30「無膠日」 何林恬兒拉隊落區宣傳減塑

2019-05-18 列印
■何林恬兒（右）為環保不遺餘力，與義工齊到食肆派發「不要膠下去」宣傳品。
■劉嘉玲、郭富城和楊千嬅等，積極響應「無膠日」。
■袁詠儀、任賢齊及葉德嫻等，呼籲少用即棄塑膠產品。
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        何林恬兒有份創辦的非牟利環保團體EcoDrive，最近與慈善機構香港新活力青年智庫（New Youth Energy HK）合辦「不要膠下去」運動，致力解決一次性塑膠氾濫問題，並將5月30日訂為香港首個「無膠日」，呼籲大眾當日不用即棄塑膠。

活動邀得著名攝影師夏永康（Wing Shya）為60位參與的紅星拍攝宣傳照，包括郭富城、甄子丹、劉嘉玲、葉德嫻、鄭秀文、楊千嬅、梁詠琪、張智霖、袁詠儀及任賢齊等，眾星為演繹一次性塑膠用品氾濫不遺餘力，影片及相片動用的廢膠有九成從垃圾堆中收集，洗淨後用來拍攝，拍完後所有廢膠被重用或回收。

何林恬兒日前更聯同義工落區，親向食肆派發呼籲減塑宣傳品；眾星則紛在社交網分享日常生活減少用一次性塑膠的心得，大會亦將於5月30日至6月2日假希慎廣場舉行相展。
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