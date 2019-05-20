  • 2019年5月20日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 華為GoogleAndroid天文台4000元

日報新聞 > 娛樂

﻿10周年騷尾場感觸良多 Mr.難忘獲贈「黯然銷魂飯」

2019-05-20 列印
■Mr.五子前晚於尾場時落力演出。
■張繼聰與太太謝安琪帶埋兒子齊捧場。
Previous Next

　　樂隊Mr.的5位成員布志綸（Alan）、譚健文（Dash）、Tom（杜志烜）、譚傑明（MJ）和黎澤恩（Ronny），為慶祝成軍10周年舉行的一連兩場演唱會，前晚尾場，成員感觸良多，Tom更憶述，獲今次演唱會音樂總監陳哲廬（Jerald）贈送「黯然銷魂飯」之恩！

　　慶功宴上，他們還很感激前輩譚詠麟和陳奕迅（Eason）的支持，並指Eason大前晚秘密捧場後給予很多寶貴意見。問到Mr.會否再簽唱片公司？Alan堅決指不會，MJ則認為可繼續夾band緊要過簽公司。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd