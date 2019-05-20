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改口認曾有性交易　勝利面臨被起訴

2019-05-20 列印
■韓國有媒體指勝利日前在庭上承認了曾涉及性交易。
■勝利被拘留多日，至上周暫時獲自由身。
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　　韓國天團BIGBANG前成員勝利，今年爆出多宗嚴重醜聞，除了其投資的夜店涉及毒品、暴力和性侵外，他亦被指涉嫌安排性招待投資者、挪用公款和賄賂警方等罪名，其後更多加一項嫖妓的嫌疑。勝利被調查期間，一直否認所有罪行，至上星期法院駁回警方對勝利的拘留申請，勝利暫時獲自由身。

　　前晚韓國媒體在Channel A新聞節目《NEW A》中的報道稱，得到法庭的供詞指，勝利已承認曾進行性交易的指控。該節目續指，勝利稱一直不承認是因為自己的藝人身份，會作出深切反省，但他繼續否認包括安排性招待等其他罪行。有指勝利將於本周內送檢，警方將對他提出起訴。

圖：網上圖片

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