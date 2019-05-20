﻿相戀半年已分手 姚子羚否認搶人老公：我對感情好認真

現年38歲的姚子羚昨日驚爆跟已婚夜店董事Raymond Young拍拖八個月，子羚更認識男方的太太蔡宛珊（Sarika），子羚傍晚親自現身闢謠，強調是於男方稱分居後才展開交往，而兩人已分手變回朋友，強調未有介入別人婚姻的她說：「我是一個對感情好認真的女仔，亦希望感情關係好簡單！」



無線小花姚子羚自去年3月跟富貴男友鄭子邦結束3年情後，一直未傳出新戀情，惟昨日有消息指子羚與已有中印混血模特兒太太蔡宛珊（Sarika）的夜店董事Raymond Young相戀八個月，指二人去年7、8月認識，至10月二人拍拖時，子羚在泰國拍攝劇集《黃金有罪》時，男方更飛往當地陪伴，並共度情人節。報道亦指子羚跟Sarika認識，但男方竟亦另有其他秘密情人，令子羚背上「搶人夫」及「四奶」惡名。



男方拍拖前稱已分居



子羚昨日公開現身受訪前，接受了《東周刊》獨家專訪，澄清與男方交往前，男方稱已跟前妻分居一年多，交往維時約半年至8個月，被問到是否不存在「搶人老公」？她說：「可以問番兩位當事人（Raymond及Sarika），他們知道發生甚麼事。」並透露與Raymond已回復到朋友關係。



Sarika於2001年開始擔任模特兒，曾經夥拍周星馳演出啤酒廣告，現為林盛斌（阿Bob）旗下藝人，阿Bob昨回覆記者查詢時表示：「她的工作態度好好，知道她2017年時說同老公已分開，要計劃搬出來住。」據了解，Raymond邂逅姚子羚後主動追求，據子羚閨 密指，有人身邊不乏異性知己，故子羚決定斬纜。



昨日傍晚6時半，子羚在電視城開工拍新劇《唐人街》前晤傳媒，看來心情平靜的她表示，跟Raymond交往時，對方已跟妻子Sarika分開一段日子，至今約兩年，子羚承認跟Sarika是相識，對方亦知她跟Raymond交往過，問到和Raymond是否已分手？她說：「我們目前是普通朋友關係，（甚麼原因分開？）細節我不多談了，現在的關係是最舒服。」



流出牀照深感驚訝



談到牀照流出的原因，子羚表示不想深究，只是感到很驚訝，「某些相片我都擁有，至於那牀照我是不知情下拍攝。」當問及牀照是否只得一人擁有？子羚未有正面回應，只說若再有過份的事情出現，會跟公司商討如何處理，問可會覺得遇人不淑？她想一想說：「要說的已經說了，（會嬲嗎？）沒有去想這些。」



問到有否更激的照片？子羚說：「我不知道，但我相信自己的事，今日只想澄清。」她強調現在會專心工作，「我是一個對感情好認真的女仔，亦希望一段感情關係好簡單！」子羚承認跟Raymond就此事聯絡過，至於對方可有道歉？她說：「這個要問他了。」