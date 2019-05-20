  • 2019年5月20日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 華為GoogleAndroid天文台4000元

日報新聞 > 娛樂

﻿戀「的士邦」屢傳婚訊 上年初突宣告和平分手

2019-05-20 列印
■姚子羚與鄭子邦拍拖三年，最終分手。
Previous Next

　　姚子羚2002年參加《TVB8全能主持比賽》獲得冠軍而晉身電視圈，鮮有緋聞的她於2003年拍攝劇集《當四葉草碰上劍尖時》，曾與監製錢國偉傳過緋聞，另外亦因被拍到與夜場老闆同車而令戀情曝光，可惜最終都分手收場。

　　直至2015年，姚子羚與富家子鄭子邦（的士邦）拍拖，感情穩定的他們屢傳婚訊，由於有傳曾離婚的男方未有再婚念頭，令二人在婚姻上產生分歧，導致最終讓三年情畫上句號，上年3月在社交網透露與男方和平分手，令不少粉絲感到意外。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd