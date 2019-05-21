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咀高Ling令女友唔開心　楊明：佢無同我講

2019-05-21 列印
■一眾演員昨日為新劇試造型。
■新劇中高海寧是人妻，但仍與楊明有曖昧關係。
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　　楊明和高海寧等昨為TVB新劇《網絡騙案》試造型，他們是繼《婚姻合伙人》再續前緣，但新劇兩人關係為前度。提到《婚》劇口碑甚佳，楊明解釋因觀眾好耐冇睇過輕鬆小品，劇中兩人有不少咀嘴戲，日前其女友莊思明在網上表示看到後不開心，楊明續說：「雖然係做演員，但見到另一半拍咀戲點都會有啲嘢，不過佢無同我講，而佢同高Ling都好熟。」新劇以網絡騙案為題，楊明試過被騙徒騙買點數卡，而高Ling就試過有人扮入境處要她提供資料，最後他們當然冇畀人扼啦！

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