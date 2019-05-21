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堅信無嘢解決唔到 霆鋒唔慣同人傾心事

2019-05-21 列印
■霆鋒在節目內大晒廚藝，火火同劉翁食得好滋味。
■霆鋒透露正研發一浸熱水就可以食得的糉。
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　　謝霆鋒在最後一集《鋒味前奏》繼續炮製上集未完成的乾炒牛河，被主持人火火及劉翁追問如果唔開心，會搵吳彥祖定係馮德倫傾訴？霆鋒就自言並非一個會向別人講心事的人，「無咩事係解決唔到㗎，咁大個人就係知道咩都會過去㗎啦！」

　　到最後一集，霆鋒被問到還有甚麽菜式想試整？霆鋒就表示甚麼都想學、想試，所有事都有進步空間，就例如他現時研發一個浸熱水就可以食得的糉，不用麻煩的要用蒸爐。提到去年霆鋒形容自己係Bunsen Burner，是一團藍火，好高溫好集中，至於今年又會怎樣形容自己呢？霆鋒表示希望自己今年各方面都會踏入白熱化階段，「唔敢話係一種激光，但希望日後可以變成激光咁聚焦、集中。」

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