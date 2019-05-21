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朱晨麗何廣沛打情罵俏 大肚杏兒晒全家福放閃

2019-05-21 列印
■胡杏兒在「520」放閃，貼與老公及囝囝相片。
■朱晨麗與何廣沛大耍花槍。
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　　多位藝人趁昨日「520」（我愛你）特別日子在社交網放閃，正在陀第二胎的胡杏兒大晒和老公、大仔的全家福，表示要表白，「感恩愛，讓我擁有了『我們』。有愛相伴，『我們』的小隊伍也正在慢慢壯大起來。」熊黛林也在微博晒兩夫婦拍拖遊日本玩貓頭鷹的照片。

　　而合演無線新劇《大醬園》朝夕相對的緋聞情侶何廣沛和朱晨麗，昨日在亦在社交網公開打情罵俏，二人齊齊化受傷妝，朱晨麗留言：「聽講打者愛也，愛者打多幾下......你落手真係重啊！」她還HASHTAG「520」，何廣沛回覆：「等我繼續打多幾吓先！」

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