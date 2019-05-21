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年初與Raymond正式離婚 Sarika認前夫曾要求復合

2019-05-21 列印
■Sarika聲言往後會努力工作。
■Sarika今年一月與Raymond正式離婚。
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　　姚子羚前日突然被指戀上人夫Raymond，與「大婆」中印模特兒蔡宛珊（Sarika）及另一「小三」陷入「四角關係」，子羚前日現身交代事件，強調與Raymond認識時對方是單身，兩人相戀半年已分手，絕對不是搶人老公。Sarika接受傳媒訪問時透露，與Raymond分居兩年，今年一月單方面簽紙離婚，所以對前夫的「小三」、「小四」不想再回應，覺得今次事件的處理方法，已令最少人受到傷害。

　　Sarika表示不開心的日子已過去，她要多謝老闆阿Bob（林盛斌）及身邊朋友關心及支持。至於有指Raymond曾希望與她復合，Sarika直言對方有提出過，但遭她拒絕。另外，Sarika又在社交網發文表示自己會堅強生活。

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