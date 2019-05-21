﻿怕26歲女友私會猛男 黃宗澤派好友人肉監察暴肥陳嘉桓

26歲嘅陳嘉桓(Rose)去年中傳出同現年38歲嘅半億筍盤黃宗澤(Bosco)秘撻半年，兩人多次否認戀情，但早前再傳出蜜遊馬來西亞，令緋聞甚囂塵上。日前晚上，本報喺銅鑼灣野生捕獲Rose，自蜜運後幸福肥嘅佢露出厚切雙下巴及肉腿，外貌大跌watt。早前傳出Rose背男友私會猛男，當晚Bosco陪唔到女友，怕對方曳曳，於是派出「自己人」，其好友、TVB前經理人Becky幫手「湊女」，貼身人肉監察女友呀！



去年中，有指長腿陳嘉桓跟Bosco因拍攝邵氏網劇《守護神》而發展地下情半年，其後Rose被拍到猶如女主人，不時出入男友位於火炭嘅新寓所，被指展開甜蜜同居生活。被踢爆戀情嘅二人夾定口供一致否認，死撐係Bosco請朋友到家中舉行大食會。為免再斷正，二人密冚戀情。去年尾，Bosco拍網劇《飛虎之雷霆極戰》時發生意外，須撐着枴杖繼續開工。而同劇嘅三哥（苗僑偉）踢爆佢緋聞女友Rose曾帶食物到場探班，「桓澤戀」感情大躍進。



「霸氣肉腿」



唔經唔覺，「桓澤戀」發展約一年。日前晚上8時，自言放縱飲食致脹咗成個碼嘅素顏Rose和女友人現身銅鑼灣。短褲Rose大晒招牌長腿，惜增磅後大髀多肉，行路時露出「霸氣肉腿」，加上塊面發晒福仲驚現厚切雙下巴，女神大走樣。Rose身旁嘅中女友人Becky Leung都係半個娛樂圈人，Becky係大台嘅藝員經理人，現時旗下藝人有近日受「安心偷食」變苦情男神嘅馬國明、視后唐詩詠等，最重要佢其實係Bosco在TVB時嘅經理人，就算前年「阿仔」過檔邵氏兄弟，兩人都keep住聯絡，關係好好。呢晚唔湊自己星，反而幫Bosco「湊女」，可見uncle Bosco對Rose好認真，美其名搵「自己人」照顧女友，查實咪貼身人肉監察Rose囉！只見Rose買咗袋名牌性感內衣，之後兩女在時代廣場附近等過海的士，因人多過車，Becky就打電話call的士，然後雙雙行去商場後門落客區等車走人。



採訪 : 梁志明



