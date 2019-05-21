密食長腿
購入豪宅 賭王姨仔代付訂金 前高官馮永業 涉收51萬「甜頭」
前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業任內負責審批航空服務，他涉收取賭王姨仔陳婉玉五十一萬賄款，作為購買西半山一豪宅單位的臨時訂金，案件昨天在區院開審。控方指馮收取這「甜頭」後，利用本身職權，不但批准由陳任...
2019-05-21
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中紀委聲明中仍稱同志 劉士余涉嫌違紀投案助查
中國證監會前主席劉士余日前涉嫌違紀違法向中紀委投案助查，中紀委日前公佈有關消息，聲明中仍稱劉士余為同志。據了解，中國證監會前主席劉士余落馬是因為銀行系統舊案，一年前被舉報，有分析指與其任內江蘇的上市公司比例偏高有關，但案情未算嚴重。 中紀委日前公佈有關消息，五十三字的聲明當中仍稱劉士余為同志而未有雙開，同時投案並配合調查於內地是求情及減刑的理由，因此一般相信劉未涉重罪。 據悉，他獲重輕發落是因為他於內地的知名度，為免引起更大的震盪，故從輕處理。 外界普遍認為他下馬是源於其擔任證監會主席期間，家鄉江蘇七間地方城商行、農商行完成發行上市，加上此前的南京銀行，江蘇省內的銀行在三十...
2019-05-21
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美黑人富豪為學生還三億元學貸
美國慈善家周日在喬治亞州亞特蘭大一所大學的畢業禮上宣佈，為該校今屆所有畢業生清還學生貸款，即時獲得台下畢業生們起立鼓掌。涉及的金額估計高達四千萬美元（三億一千萬港元）。 這位靠科技投資置富的黑人億萬富豪史密斯（Robert F Smith），在只招收黑人男生的莫爾豪斯學院（Morehouse College）畢業禮致辭時，作出這個驚人宣佈。 他指着台下戴學士帽、身穿黑色畢業服的學生說：「二○一九年畢業生，算我的！我的家族將撥款替你們付清學貸。」 台下近四百名將會受惠的畢業生在肯定自己沒有聽錯之後才起立拍掌歡呼。史密斯接着指，知道這一切都會是值得的，他們會把善舉繼續傳下去，幫...
2019-05-21
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市場氣氛不俗 北角半山豪宅中型單位成交量穩
北角半山交投量穩定，現市場以2000萬元以上的大單位缺盤，近期成交集中於中型單位，作價約1300萬至1500萬元，其中老牌屋苑寶馬臺，4月錄得6宗成交，高層3房戶，放盤不足1個月，以1380萬元「零議...
2019-05-21
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Google停支援 杜指跌84點 封殺華為震盪 納指跌113點
Google及多間晶片公司據報遵從美國政府禁令，暫停向華為供貨，市場憂惠中美貿易戰將擴至科技層面，加上經合組織下調全球經濟預測，美股早段顯著受壓，杜指曾跌204點，見25560點，但其後跌幅收窄。納指...
2019-05-21
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亞冠生死戰 紅鑽披「京」斬棘
浦和紅鑽今晚在地頭對FC北京（北京國安）的亞冠G組最後一輪出線關鍵戰前，不惜在上一場日聯大幅留力，教練奧利維拉今仗不勝無歸的決心昭然若揭。該隊迎戰有兵疲隱憂的中超一哥可看高一線，料可順利全取三分晉級，直取主勝。 （Now670、有線651、611、FOX+台今晚6:00直播） 戰至最後一輪分組賽，紅鑽和國安同得七分要計對賽戰績。兩軍首循環對賽悶和0:0，紅鑽今仗再打和，若有失球即跌落第三出局，故教練奧利維拉揚言必勝：「如果是0:0和局收場，最後要計小組賽得失球差，我們就可以出線，但在主場作戰必須以勝利為目標，不會求和，這不是應有的比賽態度。」 上場日聯刻意留力 然而...
2019-05-21
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北海道釧路 品嚐勝手丼
北海道東部名城釧路（Kushiro），除以自然景色聞名，佳餚美食同樣出眾，不少日本的獨特料理，更是源自當地，早前便趁着到訪釧路時嚐過多款地道美食，不論是盛滿新鮮魚生的勝手丼，或是採用炭火燒烤的爐端燒，...
2019-05-21
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怕26歲女友私會猛男 黃宗澤派好友人肉監察暴肥陳嘉桓
26歲嘅陳嘉桓(Rose)去年中傳出同現年38歲嘅半億筍盤黃宗澤(Bosco)秘撻半年，兩人多次否認戀情，但早前再傳出蜜遊馬來西亞，令緋聞甚囂塵上。日前晚上，本報喺銅鑼灣野生捕獲Rose，自蜜運後幸福...
2019-05-21
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社論——是時候放車上大橋了
由中港澳三地出資興建的港珠澳大橋，通車半年以來，車流量極低，有些日子可以用「水靜鵝飛」來形容，若情況持續下去，既發揮不到這條跨境大橋的經濟效益，更會造成大浪費。 廣東省發改委官員昨天說，大橋通行政策將進一步放寬，容許本港更多類別的車輛可以申請牌照使用大橋。這個提法必須盡快落實，不但要放寬更多本港私家車使用大橋，更要提升貨車的流量，才能用盡大橋的好處。 根據大橋管理局數字，去年十一月至今年二月日均車流僅約三千七百架次，只及政府預算的二成六，反映大橋還有甚大空間增加流通量！大橋管理局出於試運、保安等原因，通車初期嚴限本港私家車上橋，是可以理解的。但半年過去了，不見大問題，反而規...
2019-05-21
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馬場浮世繪——從化賽馬十月廿六日Encore
馬會於本年三月二十三日，在從化馬場首辦純演示性速度馬術比賽，目的是向內地市民展示香港賽馬運動，當日約一千七百名人士到場，就連香港特首林鄭月娥，中央政府、廣東省及廣州市政府的高層官員均有出席，場面熱鬧。而由於該次活動的成功，馬會與兩地有關部門研究後，決定會在今年十月二十六日，舉行第二次純示演性速度馬術比賽，形式跟上次一樣，全按香港賽馬的規則作賽，評分調整及獎金都不缺，只是不設投注，其他細節，馬會在適當時間另行公布。 馬場浮世繪
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