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﻿密食長腿

2019-05-21 列印
■陳嘉桓妝前妝後，真係兩個樣。
05年撻着胡杏兒，12年和平分手。
16年被爆戀上廣告日模Jun。
14年跟年長9年嘅楊崢譜3個月姊弟戀，咀嘴相好經典。
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　　黃宗澤過往緋聞多多，先後跟倪晨曦、陳法拉、劉佩玥、唐詩詠、徐子珊等傳過緋聞，戀情最經典梗係同胡杏兒8年情玩完，之後跟名模楊崢譜姊弟戀，同Rose之前就因拍廣告與日模Jun秘撻。
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