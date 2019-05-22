  • 2019年5月22日 星期三
  • 28º
  • 72%
熱門： 520手機洪水橋港鐵新移民

日報新聞 > 娛樂

一支公食Cake飲咖啡 ﻿吳家樂﻿﻿密講電話好鬼忙﻿

2019-05-22 列印
■家樂講電話時動作多多。
■家樂同伍允龍及王君馨拍新劇《唐人街》，前者話好羨慕後者嘅肌肉。
■家樂一家五口，一放假就家庭樂。
■家樂曾修讀94年第7期藝員進修班，入行25年，當年好靚仔。
■家樂邊食邊講，無停過。
■排隊買嘢時，家樂已經講緊電話。
■食完嘢離開過馬路時，家樂仍然Keep住講電話。
■好多藝人要快速修身，都會食白烚雞胸加西蘭花，家樂都唔例外。
Previous Next

　　06年，吳家樂被爆同其士集團太子女周蕙蕙結婚，婚後育有一女兩子加一隻狗狗，家庭生活美滿又幸福，家樂唔經唔覺47歲，雖然有朵「45億女婿」，但佢生活低調又平實，一支公想唞吓只會去咖啡連鎖店，食件餅飲杯啡，全程電話不離手，不斷講，好鬼忙。 採訪：梁志明

　　家樂近日為TVB新劇《唐人街》開工，因為同場男藝人如陳展鵬同伍允龍個個大大隻隻，家樂唔敢怠慢，努力操肌，務求人人都有肌，唔怕比下去，做Gym之餘亦要食得非常清，如白烚雞胸加西蘭花，家樂形容為外太空餐，唔難食但非常寡。

原來係大忙人

　　早前下晝兩點，見到家樂一支公現身銅鑼灣，打扮平實，戴住眼鏡孭住背囊嘅佢去咗皇室堡一連鎖咖啡店食下午茶。當日佢好忙，無論排隊買嘢食定食住嘢定行緊路都講住電話，講嘢期間又動作多多，就算唔講電話，雙眼同雙手都無離開過電話，真係好忙。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd