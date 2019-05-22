一支公食Cake飲咖啡 ﻿吳家樂﻿﻿密講電話好鬼忙﻿

06年，吳家樂被爆同其士集團太子女周蕙蕙結婚，婚後育有一女兩子加一隻狗狗，家庭生活美滿又幸福，家樂唔經唔覺47歲，雖然有朵「45億女婿」，但佢生活低調又平實，一支公想唞吓只會去咖啡連鎖店，食件餅飲杯啡，全程電話不離手，不斷講，好鬼忙。 採訪：梁志明



家樂近日為TVB新劇《唐人街》開工，因為同場男藝人如陳展鵬同伍允龍個個大大隻隻，家樂唔敢怠慢，努力操肌，務求人人都有肌，唔怕比下去，做Gym之餘亦要食得非常清，如白烚雞胸加西蘭花，家樂形容為外太空餐，唔難食但非常寡。



原來係大忙人



早前下晝兩點，見到家樂一支公現身銅鑼灣，打扮平實，戴住眼鏡孭住背囊嘅佢去咗皇室堡一連鎖咖啡店食下午茶。當日佢好忙，無論排隊買嘢食定食住嘢定行緊路都講住電話，講嘢期間又動作多多，就算唔講電話，雙眼同雙手都無離開過電話，真係好忙。



