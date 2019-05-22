《跳躍》大馬騷爆滿 ﻿視帝﻿﻿馬德鐘﻿﻿被圍任集郵﻿

馬德鐘、張曦雯、何廣沛、羅天宇及張彥博演出的《跳躍生命線》大受東南亞觀眾歡迎，馬神更成為出爐視帝，日前幾位主角獲邀到馬來西亞雲頂舉行《跳躍生命在雲頂》演唱會，全場爆滿，打頭陣的視帝馬神，落台握手時更被大批觀眾圍住集郵，非常熱情。



出爐視帝馬神當晚獻唱多首歌曲，以往他有多次登台經驗，今次亦沒有馬虎，還特別找來兩位好兄弟林峯和吳卓羲的歌曲演繹，唱功了得的他，更贏得全場掌聲。期間他與觀眾來過近距離接觸，落台握手，大家也非常之熱情，更大叫他好「靚仔」。對於觀眾的熱情，馬神說：「觀眾的反應真係好好，其實我也好耐沒有來雲頂，今次來發現這裏的地方也改變不少。」



原來這次是張曦雯處女登台，「我真係好緊張，咁多人面前唱歌真係未試過，我揀了幾首歌來唱，希望觀眾同我一齊唱。事前我搵咗鄧小巧惡補唱歌技巧，好彩馬神好有經驗，教我好多，又同我合唱，我先無咁驚。」對於她的唱功獲好評，她開心說：「多謝大家，係好開心，為了今次演出，我真的下了不少苦功，見到大家也喜歡，我也放心。」至於何廣沛、羅天宇和張彥博私下老友鬼鬼，歌手出身的張彥博以結他自彈自唱，廣沛直言：「好開心！劇集合作可延伸到開演唱會，仲去到雲頂咁遠，好多謝大家鍾意個劇集，鍾意我哋。」彥博即時話：「雲頂只係第一站，希望世界各地不同地方都搵我哋開騷，巡迴演出，下次去遠啲，去美加，好唔好？」羅天宇亦贊同，他表示今次帶埋媽媽一齊去雲頂睇他的演出，寓工作於親子旅行，又可以同一班「跳躍」兄弟一齊去當地游水享受陽光，更四圍去歎盡美食，非常享受。



