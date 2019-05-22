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認酒駕准保釋下月判刑　郭子豪：保證不會再犯

2019-05-22 列印
■郭子豪去年3月27日涉尖沙咀酒後駕駛被捕。
■郭子豪離開法院時神情嚴肅、合十雙手及躹躬。
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　　郭子豪昨早在律師和經理人陪同下現身裁判法院，開庭後，辯方律師指27歲的郭子豪是藝人，還兼職健身教練，月入3萬5千元，與父母同住，另有一位家姐；案發當日，郭子豪收工後食飯時飲白酒，凌晨時份父親來電告知母親身體不適，情急下極速駕車回家，亦已明白了不管何理由都不應酒後駕駛。律師展示4封求情信，包括來自郭父親手寫、公司高層和資深藝人。律師稱郭子豪事發後飽受輿論壓力，直接或間接損失了許多工作，並且坦白承認控罪，承諾不會再酒後駕駛。法官表示須等候感化官報告，押後至6月11日判刑，郭獲准保釋。郭子豪離開法院時說：「我保證不會再犯同樣的錯……判決如何也會面對，始終是自己做錯事。（工作有否受影響？）正常。」

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