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《鐵探》破33點齊找數　 惠英紅姜皓文笠頭快閃

2019-05-22 列印
■笠住藍色絲襪的紅姐仲搞鬼去買麵包。
■黑仔笠住頭現身，惹來不少人圍觀。
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　　惠英紅坐陣的《鐵探》叫好叫座，紅姐飾演「萬晞華」令觀眾又愛又恨。紅姐早前表示，若《鐵探》收視有33點，她會用絲襪笠頭在鬧市快閃。前晚TVB公佈《鐵探》大結局收視突破33點，紅姐亦講得出做得到即找數。她昨日開Live直播，在一港鐵站外以進行快閃「壯舉」，紅姐話心情好激動，腎上腺素飆升！即場用藍色絲襪笠住頭，吸引周遭群眾圍觀，紅姐更走埋入麵包舖買嘢，令一班店員嚇一跳！同劇的「黑仔」姜皓文亦接棒找數，昨晚以絲襪笠頭「condom」造型去沙田快閃買咖啡，更在社交網直播，做「找數真漢子」！

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