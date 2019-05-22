五月天扮英雄考驗體力

台灣天團五月天主演的3D電影《五月天人生無限公司》定於本月24日上映，前晚五位成員來港出席首映禮，吸引了大批「五迷」圍觀、叫聲拆天！主音阿信表示，今次是五月天的第3部演唱會電影，加上剛完成第13次演唱會，心情很開心，多謝粉絲一直熱情的支持他們。



提到影帝梁家輝曾為他們擔任演唱會表演嘉賓及拍攝MV，五月天謂：「很感動呀！家輝哥為演唱會帶來畫龍點睛的效果，可能新一輩不知道、其實家輝哥出過唱片，今次也有份參演，很感激他為了這部電影來回香港2、3次，因此一定會請他來欣賞。」五月天又笑謂，片中5人將扮演英雄角色，「每個人心中都有個英雄，我們5人已做了，大家應該對自己更有信心，因為五月天也可以做到英雄！不過也發現，拍戲原來是體力的考驗，因為有動作戲。」



