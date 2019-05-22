﻿新郎精心設計幸福粉鑽婚戒 37歲陳法拉巴黎再婚 法籍老公承諾照顧一世

日前驚爆陳法拉在法國再婚的消息，當時她稱「有好消息再公佈」，其前夫薛世恒則坦言已獲前妻通知婚訊，但未知確實婚期。昨日，法拉終於親自正式宣佈喜訊，於法國時間5月18日跟拍拖三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov在巴黎正式結為夫婦。新娘子身穿簡約典雅婚紗，戴上老公為她設計、獨一無二的粉鑽婚戒，在逾百親友見證下幸福出嫁。



法拉結婚當日巴黎風和日麗，身穿米蘭設計師度身訂造白色簡約婚紗的她，一臉幸福與丈夫Emmanuel雙雙步入禮堂。老公更親手設計粉紅鑽婚戒，寓意兩人一段浪漫堅毅的愛情，將一直幸福到永遠。成為Emmanuel太太後，法拉感恩地表示：「最開心是可以見到來自世界各地的親戚朋友，聚首一堂，得到大家的祝福，真的很感動。」



普通話講愛的宣言



整個婚禮簡單而充滿喜悅，一對新人在雙方父母及過百位親友的見證下，正式結成夫婦。法籍新郎Emmanuel操得一口流利普通話，他在婚禮中以普通話向法拉的父母承諾，會照顧法拉一生一世。而老爺也同樣以普通話祝賀一對新人，場面溫馨感人。而法拉就讀The Juilliard School的一班同學則在婚禮上獻唱及朗誦了一首莎士比亞的詩篇，同學們盡顯才華之餘，亦為婚禮添上浪漫氣氛。婚禮儀式完成後，法拉換上晚裝款待親友，待晚宴結束，整天穿高跟鞋的法拉急不及待換上平底鞋，愉快地與老公踏進舞池翩翩起舞。



前夫送祝福



對於前妻法拉再婚，薛世恒稱不知確實日期，但已送上祝福。問到可有獲邀出席婚禮？他表示出席及送禮物也不太適合，但法拉搵到自己的幸福，會替她開心。至於法拉的「契哥」馬浚偉則表示，半個月前已收到法拉來電邀請出席婚禮，惟他於北京進修及拍戲未能到賀，馬仔說：「我對法拉說，做人最緊要自己開心，不需要顧慮太多，只要不傷害人。」