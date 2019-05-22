﻿ 「姊弟戀」去年訂婚 36歲梁靖琪排期嫁圈外男友

現年36歲的梁靖琪（Toby）於2011年曾下嫁「富二代」黃敏豪，但婚姻只維持了年半便分手。去年，Toby被爆戀上圈外男友Jonathan（施雋賢），兩人年齡相距8年，仍無阻這段「姊弟戀」甜蜜發展。二人拍拖近兩年感情不斷升溫，昨日被揭入紙排期註冊。據資料顯示，Jonathan報稱職業是財富管理高級經理，與Toby填報不同住址，似未正式同居。



Toby昨日向記者透露：「首先，我很感謝您們對我的關心，我和Jon的感情由相識到現在都很穩定，所以已於去年訂婚，並計劃今年內註冊結婚，且由於Jon是圈外人，希望以較低調形式進行，希望您們會給予我倆摯誠的祝福，多謝您們！」