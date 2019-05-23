與女友涉藏大麻 ﻿田口淳之介被捕﻿

日本尊尼事務所組合KAT-TUN，33歲的前成員田口淳之介與其38歲女友小嶺麗奈被警方在二人位於東京世田谷區的住所內，搜出了數克的乾燥大麻，並有一些吸食大麻的器具及煙紙等，田口被警方帶走問話，至昨午被送往東京灣岸警署拘留。



田口被送往拘留所時，警署外有約200名記者守候，坐在車上的他戴上黑框眼鏡，仍緊閉雙唇微笑，並沒刻意迴避鏡頭，而其女友則坐另一輛車送到拘留所。小嶺是前女星，與田口已拍拖長達12年。田口亦是繼田中聖之後，第二位涉毒被捕的KAT-TUN成員，警方正從其入手途徑展開調查。



田口曾跟堺雅人合演過《律政狂人》及與綾瀨遙合演《今天不上班》等多套人氣劇集，他在2015年離開KAT-TUN，其後更退出尊尼事務所作個人發展，去年3月曾來港開騷。原定於7月展開巡唱，日前剛開始售票。



