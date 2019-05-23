潮着黑西裝七分闊褲 ﻿51歲李克勤型爆太廟舞台﻿

李克勤近日獲邀到北京太廟出席「亞洲影視周」啟動儀式，他以一身型格黑色西裝造型亮相，而下身則以一條七分闊褲襯短boot，51歲都潮得起。他更與成龍等多位藝人以經典歌《燦爛》帶動氣氛。



演出當天，李克勤在網上發文提起自己曾在太廟登台，事隔14年至今仍然記憶猶新，原來他於05年在太廟錄製《奧林匹克頌》，更與周傳雄合唱《Burning》。至今第二度登上太廟舞台，更有幸見證亞洲文化交流，令克勤自己和粉絲們都十分感慨和感動。



克勤的新歌《你是我的大明星》日前發佈，新歌結合了搖滾與蒙古民族音樂的精髓，包括傳統的長調、呼麥、馬頭琴等，在現代電子樂器配襯下賦予了時代感，而克勤目前正忙於國語專輯的工作，計劃在六月推出。



