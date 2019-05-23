為籌款跑50層樓梯 ﻿52歲﻿﻿黎明﻿﻿fit爆冇難度﻿

黎明、陳庭欣、區永權等昨日到環球貿易廣場（ICC）為節目《公益金萬眾同心50年》錄影，52歲fit爆黎明先跑50層樓梯，其後再由公益金董事陳智思以接力形式跑，登上天際100觀景台，最後二人花了35分鐘完成。



黎明昨日身穿黑色運動裝，頭戴cap帽，開跑前先做簡單熱身運動，他表示平時有運動習慣，但事前無特別練習，也無試過在跑後樓梯，笑指ICC的樓梯有暗斜，又比普通樓梯高少少，當主持問他覺得空氣如何？他笑說：「後樓梯想有幾好？但好乾淨，每隔幾層就有工作人員問我要唔要水同毛巾。」黎明好開心可以為公益金籌得100萬元，連同其他善款該項目共籌得超過310萬善款。



另外，節目主持陳庭欣剛在新喀里多尼亞拍完節目《3日2夜》回港，透露拍了好多泳裝相，但已絕緣沒有艷遇。



