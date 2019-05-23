﻿以極罕威爾斯金作婚戒 翁靜晶報喜去年嫁何東曾孫

翁靜晶趁昨日55歲生日在社交網發長文，宣佈去年尾已跟拍拖五年的何東爵士曾孫何彪正式簽紙結婚，她分享當日註冊儀式的照片，夫婦交換婚戒，戒指由英國皇室專用的「威爾斯金」（Welsh Gold）製造，目前已停產，故極為罕有，據知婚戒是何鴻章生前為兒子將來結婚而特別訂製。



翁靜晶昨日在網上報喜，開心透露去年尾在六位「上座部」比丘見證下，以佛教儀式與何東爵士曾孫何彪結婚，成為何東家族一員。她表示：「在佛法的見證之下，我倆成為夫妻，但基於彼此的尊重，以及教會的期望，這段婚姻將會根據基督教的信仰，再次在其神聖的祝福下，得到認證，這稱為validation ceremony（認證儀式）。」



下月再辦基督教認證儀式



翁靜晶還在社交網分享了結婚儀式照片，相中她和何彪交換婚戒，二人沒選擇鑽戒，改以何彪父親何鴻章為他訂製的「威爾斯金」製造戒指，威爾斯金為英國皇室專用，凡英國皇室成員辦喜事會用以製成首飾，威廉王子大婚時亦以此訂製婚戒。「威爾斯金」現時已停產，故極罕有且價值連城。何東家族與英國皇室有淵源，何鴻章曾與英女皇會面，又曾捐助溫莎堡聖佐治教堂維修，故有機會為兒子何彪訂製威爾斯金婚戒。



據知翁靜晶近日已向身邊親友派喜帖，她與何彪將於6月8日早上10時半在中環聖約翰座堂補辦儀式，中午於深灣鄉村俱樂部Island Room中菜廳宴請親友。



皇室珍貴黃金



「威爾斯黃金」是現今世界上最珍貴的黃金，為威爾斯純淨大自然所蘊含的貴金屬，開採的高峰落於19世紀中葉至20世紀初，但20世紀末後各大金礦場都停產，也無重啟的可能，亦無人再在威爾斯開採金礦，即是威爾斯黃金的數量只減不增，珍罕的程度僅用於皇室婚戒、皇冠、或少數威爾斯主教的戒指上才能見到。據知，英女皇擁有約一公斤威爾斯金，只在皇室成員有大喜事才用作打造飾物，包括2011年威廉王子與凱特王妃大婚時，二人手上佩戴的婚戒。



本報記者