﻿赴日自駕遊慶祝結婚一周年 蕭正楠首全裸浸溫泉好舒服

問有否到東京慶祝結婚一周年時順便造人？阿蕭笑笑口說閨房事要問翠如，好黑甚麼也看不見，不過今次體驗好開心，包括首次自駕遊到富士山及全裸浸溫泉，感覺很新穎。問有沒有人認得他？他笑言浸溫泉之前有視察過環境，當時沒有香港人，日落光脫脫望住富士山感覺好舒服。
提到有香港人影到他與翠如在酒店購物，阿蕭說對方是唯一一位香港人，又指其實對方可以過來影張合照，現時大家都知道他去日本，令他要買很多手信回來。此外，翠如昨日在社交網分享最近拍攝的沐浴露廣告靚相。
港鐵為慶祝四十周年，將「早晨折扣優惠」延長一年，直至明年五月底，並於今年十月起由原本的七五折優惠提升為六五折，使用八達通乘客同時可以享受百分之三點三車費扣減。 優惠延長一年 港鐵商務總監楊美珍昨天出席...
2019-05-23
彭博社報導，繼華為被列入出口管制黑名單後，美國特朗普政府正在考慮將中國海康威視公司（Hikvision）及浙江大華科技有限公司和其他幾家公司列入黑名單。據悉，封殺理由是因為特朗普擔心他們幫助北京監控新疆維吾爾人，並進一步打擊中國的人權。 據《紐約時報》報道，美國政府正考慮封殺視頻監控設備供應商海康威視，禁止其購買美國技術及零部件，日後美國公司與海康威視的業務往來，須獲得政府批准。據悉美國政府考慮將五家中國監控設備供應商列入黑名單，包括海康威視、浙江大華技術和其他幾家公司。消息指，特朗普政府擔心他們幫助北京監控新疆維吾爾人，擔心海康威視或大華的設備具面部識別功能，可用於間諜活...
2019-05-23
印尼選委會日前公佈總統選舉結果，確認總統維多多連任成功，對手普拉博沃拒絕認輸，指大選舞弊，號召支持者抗爭，支持者在首都耶加達的選委會前發起大規模抗議，過萬名群眾參與，變成暴力衝突，至少六名民眾死亡，二百多人受傷，超過二十人被捕。 在選委會日前宣佈結果後，當局派出四萬名軍警在耶加達各處部署，應付大規模示威，警方當地周三凌晨開始採取驅散行動，在市中心塔納阿邦等區域，向示威者發射催淚彈，雙方對峙近五個小時後，警方始撤離。 印尼社交網站流傳一則影音指控警方用真槍實彈在塔納阿邦對群眾開槍，在衝突期間，位於耶加達市中心帕譚布蘭的機動警察宿舍遭縱火，有人在路上縱火燒車，軍警動用催淚彈和水...
2019-05-23
據《星島地產網》報道，二手再錄上車客承接個案，中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺牽晴間8座低層E室，面積385方呎，兩房間隔，以535萬易手，呎價13896元，買家為上車客。原業主於15年以398萬購入...
2019-05-23
中美貿易戰蔓延至科技戰，美國制裁華為之後，再對五間中國科技企業動手，加上美財長表示暫時沒有計劃到中國進行下一輪談判，事件令投資者憂慮加深，尤其晶片及科技股受壓較重。聯儲局公佈上月初議息會議紀錄，顯示與...
2019-05-23
香港高爾夫球總會及香港哥爾夫球會剛於周一在粉嶺球場舉行第二屆中學校際賽，縱使賽事受天氣影響腰斬，但高總及哥球會仍喜言舉辦學界賽有助發掘潛質小將，更盼推行更多計劃在青年層面推廣高球。參賽師生亦指粉嶺場為...
2019-05-23
平治 A35 4Matic是Mercedes-AMG高性能副線最新入門型號，其性能表現和車價定位跟福士Golf R或奧迪S3接近，不過附加項目極多，落地價隨時接近一百萬元，很誇張呢！ 文：彭志揚圖：W...
2019-05-23
翁靜晶趁昨日55歲生日在社交網發長文，宣佈去年尾已跟拍拖五年的何東爵士曾孫何彪正式簽紙結婚，她分享當日註冊儀式的照片，夫婦交換婚戒，戒指由英國皇室專用的「威爾斯金」（Welsh Gold）製造，目前已...
2019-05-23
政府開庫派錢，派得「論盡」，即使未變成壞事，當中的教訓，好應記取。去年《財政預算案》鑑於財政盈餘理想，加上政黨要求派錢，財政司司長陳茂波推出關愛共享計劃，向合資格市民每人派發四千元，怎知是一場噩夢的開始，招來不少批評，而執行計劃的職家庭津貼辦事處處理近一年半，直至最近才開始派發！ 由於關愛共享計劃設審批資格，涉及收入、資產、交稅情況等等，市民問題多多，當局起初的解說未盡人意，一度莫衷一是。其後開始接受申請表，不少市民心急，首日表格被搶空，有人拿不到，怨聲四起。及後又鬧出須提交住址證明等，被批評手續繁複，當局又要修改放寬。最後到截止日收表，部份市民投訴收不到申請確認通知，擔心...
2019-05-23
文家良因為出外買馬，所以昨晚不在港，但頭場仍能憑「小奇妙」報捷，此駒季內已跑過十二仗，全部得三至五名，評分卻只剩十九分，今仗出動莫雷拉終於成功交代，勝後加分應可避免淘汰的命運。 馬場浮世繪
2019-05-23