﻿赴日自駕遊慶祝結婚一周年 蕭正楠首全裸浸溫泉好舒服

昨日，有投資開漢堡包店的蕭正楠（阿蕭）出席有關年輕人創業的研討活動，他公佈漢堡包元朗分店剛開張，暫時有兩間店。追問剛同他在日本慶祝結婚一周年的翠如是否有喜？阿蕭笑言是「Burger B」剛出世，說翠如只係食得太多。



問有否到東京慶祝結婚一周年時順便造人？阿蕭笑笑口說閨房事要問翠如，好黑甚麼也看不見，不過今次體驗好開心，包括首次自駕遊到富士山及全裸浸溫泉，感覺很新穎。問有沒有人認得他？他笑言浸溫泉之前有視察過環境，當時沒有香港人，日落光脫脫望住富士山感覺好舒服。



提到有香港人影到他與翠如在酒店購物，阿蕭說對方是唯一一位香港人，又指其實對方可以過來影張合照，現時大家都知道他去日本，令他要買很多手信回來。此外，翠如昨日在社交網分享最近拍攝的沐浴露廣告靚相。