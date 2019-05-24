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退伍獲粉絲迎接　姜河那怕醜傻笑

2019-05-24 列印
■姜河那面對傳媒及粉絲，不停儍笑。
■姜河那接過粉絲的禮物，其後才離開。
■姜河那將與孔孝真合演新劇《山茶花開時》。
■池昌旭上月退伍後，工作不斷，為雜誌拍的寫真亦曝光了。
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　　韓版《步步驚心》男演員姜河那完成20個月兵役，昨日早上在大田雞龍台退伍，現場有大批傳媒及粉絲迎接，姜河那步出軍營一刻，就不停儍笑；當粉絲要求他擺手指心心時，他更怕醜得掩着臉。由於太久沒接受訪問，姜河那一直手足無措，只懂向在場的人鞠躬：「謝謝大家！」更儍儍地拿著傳媒的咪四處走。

　　當被問到服役期間從哪些女團身上獲得力量，姜河那笑說：「好多，好像今早看到Lovelyz、TWICE與Red Velvet！」姜河那退伍前已收到不少劇集邀請，目前確定將演出KBS電視劇《山茶花開時》，與收視女王孔孝真合作，預料下半年播出。

　　另外，上月退伍的池昌旭已火速投入工作，他為雜誌拍攝的寫真亦於近日曝光。

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