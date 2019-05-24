退伍獲粉絲迎接 姜河那怕醜傻笑

韓版《步步驚心》男演員姜河那完成20個月兵役，昨日早上在大田雞龍台退伍，現場有大批傳媒及粉絲迎接，姜河那步出軍營一刻，就不停儍笑；當粉絲要求他擺手指心心時，他更怕醜得掩着臉。由於太久沒接受訪問，姜河那一直手足無措，只懂向在場的人鞠躬：「謝謝大家！」更儍儍地拿著傳媒的咪四處走。



當被問到服役期間從哪些女團身上獲得力量，姜河那笑說：「好多，好像今早看到Lovelyz、TWICE與Red Velvet！」姜河那退伍前已收到不少劇集邀請，目前確定將演出KBS電視劇《山茶花開時》，與收視女王孔孝真合作，預料下半年播出。



另外，上月退伍的池昌旭已火速投入工作，他為雜誌拍攝的寫真亦於近日曝光。



