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﻿祥嫂低調入院 女兒代報平安

2019-05-24 列印
■祥嫂入醫院，女兒小艾指是老人病。資料圖片
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　　74歲的祥嫂（洪金梅）傳出因肺病低調入院治理，有人拍到她的子女鄧小艾及兆榮趕往醫院，並於病房門外等候。有目擊者表示祥嫂住在單人房，精神不錯，言談間還聽到小艾姊弟二人將聯絡莫樹錦醫生為母親治療。其後小艾接受傳媒訪問時承認母親入院，並指是老人病，更多謝大家關心。

　　昨日亦有報道指，祥嫂月前曾獨自出現在政府醫院日間癌症治療中心，除身形比之前纖瘦外，還有點虛弱。
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