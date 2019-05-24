不敢為Rafael操刀剪髮 凱琳珍藏囝囝頭髮臍帶

陳凱琳（Grace）和「牛雜妹」李美琪昨日均有出席一公開活動。Grace即席為粉絲在卡片套壓名，她表示能親手做一些個性化禮物很有意義，將來都想在送給老公鄭嘉穎和囝囝Rafael的禮物上刻名。Grace又透露日前首次為囝囝剪頭髮，笑謂不敢親自操刀，所以找髮型師剪，她會把囝囝的頭髮收藏好，笑言是很珍貴的東西，之前已儲起了他的臍帶，將來也會儲起他的牙仔。



另外，李美琪正拍攝 ViuTV新劇《Me Too》，以辦公室性侵為主題，她表示現實中沒有類似經歷，自言小時候有男人婆及鐵沙掌的稱號，男仔都當她是兄弟，長輩也很疼愛她，但有朋友試過在辦公室被上司非禮。



