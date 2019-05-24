﻿心情超好 拍外景瘋狂搞搞震 馬國明暗同心穎示已分手

「安心事件」曝光後，馬國明經過個多月沉澱，「內傷」已完全康復，心情愈來愈好，日接夜趕拍新劇《降魔的2.0》依然識講笑。日前零晨時份，馬明喺西貢園藝農場拍外景，等埋位期間如開籠雀勁多嘢講，講到明呢刻要努力搵錢，搵得愈多就愈好，因為有錢才有安全感！問到是否覺得男人有錢才會有女人？他說：「唔關事，錢係要嚟保障自己，為咗錢而撲過嚟嘅女仔要嚟冇意思。」更坦言之後搵女朋友，絕定唔會搵港女，暗示同心穎已分開。



被指周身名牌貪慕虛榮、一心釣金龜的黃心穎敗走美國「避世」，馬明則寄情工作，趕拍新劇《降魔的2.0》。暴瘦及憔悴過後，馬明已回復狀態，日前在西貢通宵拍外景時，幽默感返晒嚟。當天場口講馬明及胡鴻鈞(Hubert)等合力打怪獸拯救謝雪心，開通宵無得瞓，但馬明全程Hyper，又同演員玩自拍，動作多多鬼咁精神，仲笑得好大聲，勁風騷。例子一有，他跟戲中媽媽心姐講笑，話自己踎低扶住心姐呢個動作，鏡頭擺位關係會令人誤會同阿媽「打茄輪」。



放假忙去驗車續牌



例子二係當等拍打戲時，馬明見傳被TVB雪藏嘅胡鴻鈞有替身，即無限取笑Hubert，講到Hubert都有啲唔好意思，馬明大笑說：「你就好啦有替身，做歌星受力捧，我都有替身……衫！哈……」Hubert尷尷尬尬，只好回答：「承你貴言！」等馬明收口，好搞笑。不過，笑還笑，馬明真係好用心，一埋位就好專業，完全熟讀劇本。問到馬明係咪已放低包袱？他繼續避談更將話題扯到去地球另一邊：「終於拍完套劇好開心呀，好似完咗一件事咁，其實我日日都咁開心喎，我去睇車嗰陣仲開心呀，就算唔買睇吓都好呀。我好鍾意車，兩部座駕好似老婆咁，拍完呢套劇會親自帶佢哋去驗車同搞續牌，從來都係親力親為，唔會假手於人，搞完車咪留喺屋企睇波，唞吓，冇打算外出。」



講明唔要貪錢港女



被封為娛圈清泉好男人，零負評男神，馬明只當笑話，係虛火，對工作冇乜幫助，搵錢才最實際：「喺TVB搵得幾多呀？希望有多啲搵錢機會，就算有車有樓，再賺錢嚟買車、買樓，買乜都好，要有生活保障，大佬呀，成家人要我養，我好大壓力㗎，再唔搵就全家仆直喇，(係咪體會到男人有錢就有女？)有錢先撲埋嚟就冇意思，我年紀唔細唔要港女。」問到日後想搵咩類型女朋友係咪要用情專一?馬明諗都無諗，「唔知，隨遇而安！」馬明表明唔要貪慕虛榮港女，更乘機澄清外間對他跟黃心穎的錯誤解讀：「有太多誤傳，一時話我留戀情侶公仔，繼續放喺車度；一時又話我除低情侶戒指，我想講所謂嘅情侶戒指只係登台飾物；所指嘅生肖情侶公仔只係吉祥物，因為黑色車要放紅色嘢，未拍拖前都有呢對公仔啦。」



採訪：方騫平



攝影：李權威