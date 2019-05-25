西藏探病童被質疑「洗底」 ﻿范冰冰反擊：孩子生命更重要﻿

去年5月，范冰冰被爆藉「陰陽合同」逃稅，自此沒有露面配合當局全面徹查。去年10月，國家稅務總局公佈調查結果，認定范冰冰逃稅事實，追收她及公司高達8.83億元人民幣（約十億港元）稅款和罰款，成為內地歷來涉及個人的最大宗逃稅案。她被消失長達123日後，發長文承認犯錯並公開道歉。日前她到西藏探訪先天性心臟病兒童，現高山反應要當場吸氧治療，被網民洗版式炮轟想藉慈善「洗底」。







逃稅醜聞冷卻後，范冰冰於今年初開始鋪路復出幕前，低調發完廣告照，又出席好友開美容院剪綵。上月轉趨高調，正式公開出席晚宴活動。



早前，范冰冰到西藏探訪先天性心臟病兒童，一度出現高山反應，要吸氧治療，對被網民指責「洗底」，昨日范冰冰在微博還擊網民，聲言孩子的生命和健康，比質疑與辱駡更重要，她留言：「修行不在廟裏，不在香裏，也不在儀式裏，不在經文裏，更不在話語裏，而是在心裏生成的行為，你了知因果而生成的智慧，這世上任一件事便是修行。相比質疑與辱駡，孩子們的生命和健康更為重要。」



