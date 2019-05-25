《我不是藥神》獲8項提名發哥城城齊爭華鼎獎影帝

第25屆華鼎獎公佈提名名單，《我不是藥神》獲得八項提名，包括最佳電影、最佳男主角及及最佳導演等大獎，《無雙》和《無名之輩》以六項提名緊隨其後。而周潤發及郭富城齊以《無雙》入圍爭影帝。



參與角逐影帝的還有鄧超、徐崢和《暴裂無聲》的宋洋，競爭相當激烈。



影后就由章子怡和馬伊琍、姚晨、趙濤、佟麗婭正面對決。



最佳電影方面則有莊文強的《無雙》、文牧野執導的《我不是藥神》、林超賢的《紅海行動》、張藝謀的《影》以及饒曉志的《無名之輩》，影片導演基本都入圍了導演獎。



