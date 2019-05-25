﻿失聲後演唱有新領悟 泳兒望登陸紅館 圓母親心願

泳兒（Vincy）將於6月22日到東莞舉行《重新感應泳兒演唱會In DongGuan》，相隔3年終於再有機會做大型個唱，泳兒開心同時，百感交集，因為自完成十周年演唱會後曾經失聲年多，靠靚聲搵食的她對前路感到迷惘，最終憑意志力戰勝困難。刻下她最想巡演尾站回歸香港紅館，到時中風住院的媽咪亦可以坐輪椅親自捧場圓心願，此目標比佢結婚沖喜更重要。



入行接近十五年的泳兒，好珍惜今次演出的機會，亦會派新歌《明日花》配合演出，更事先張揚會載歌載舞，將勤補拙惡補跳舞，保證有靚聲同時，亦有視覺享受。Vincy自爆年前失聲後，竟有意外收獲：「以前我會穩穩陣陣咁企喺台上唱歌，經歷教我要享受舞台，唔好太過流於表面，太公式化，人大咗要提醒自己，唔知仲有冇機會企上台唱歌，唔好畀遺憾自己，要enioy個舞台，我相信o依家嘅泳兒重新演繹歌曲時，聲線、講嘢、台風都會唔同晒，聽出嚟嘅嘢都有唔同感受，信心令我可以駕馭到成個舞台，所以今次演唱會主題叫做『重新感應泳兒』，希望大家可以睇到成熟咗、不一樣狀態嘅我。」



熱愛唱歌的泳兒提到失聲，她謂當年開十周年演唱會時已feel到把聲唔妥，唔係唱得太順，之後變得愈來愈沙，狀態唔穩定，唯有將工作停下來，中西合璧去接受治療，甚至睇風水搬屋，去旅行放鬆心情，可惜愈急愈係反效果，心情跌落谷底：「o依家唱得OK，希望狀態比以前更加好，下個目標唱到上紅館，媽咪最大心願係睇到我喺紅館開騷，趁父母健健康康快啲圓埋佢哋心願，而且當初媽咪幫手說服爸爸畀我入行，佢最想親眼睇我有今日嘅成績，反而未有結婚生仔，沖吓喜呢啲打算，反正做咗大姑奶，傳宗接代呢啲交畀胞弟負責啦，我做返一家之主，負責屋企決策同經濟就得喇。」



採訪：方騫平 化妝：Miko Wong(Cyrus Lee Team) 服裝：b+ab



髮型：Ziv Yeung @ Hair Corner 耳環：Amelie Street



場地：富薈旺角酒店