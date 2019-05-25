拍《延禧》激發靈感佘詩曼出自家唇膏品牌

佘詩曼籌備一年創立的唇膏品牌，昨日在上海舉行發佈會。阿佘因接拍內地劇集《延禧攻略》而人氣爆升，更激發她創立這唇膏品牌，她解釋：「我記得拍《延禧》時，劇情講我當上皇后，而做皇后要霸氣同艷麗，所以嘴唇顏色都要紅一啲，但我搵嚟搵去都搵唔到鍾意嘅紅色，結果我要將幾支紅色唇膏溝出自己喜歡嘅紅色，當時我心諗如果可以出到自己嘅紅色唇膏就好喇。」本月28日是阿佘的生日，能趕及在生日前推出自家唇膏品牌，她開心稱：「絕對係送畀自己嘅一個生日大禮！」



