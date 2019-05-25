﻿得天獨厚 52歲冇中年發福危機 周海媚嫌男人煩寧單身

最近在內地版《倚天屠龍記》被喻為「最美滅絕師太」、52歲的周海媚（海味）公認凍齡有法，上周四（15日）更吸引越南胡志明巿的美容中心邀請出席活動，分享持續靚心得。首次到當地的海味，亦自認keep得好，更向本報公開絕密養生秘方，不過為食的她強調完全唔戒口。講到3年多前同內地建築師男友分手後一直單身，海味話完全唔覺寂寞，仲坦白話：「有時覺得男人好煩！」寧願獨自生活樂得逍遙，她解釋本身生肖屬馬兼人馬座，「我係隻脫韁野馬！」



海味話早年憑劇集及電影已打入越南巿場，知當地有好多粉絲，但一直冇機會去宣傳，今次憑藉《倚天屠龍記》「最美滅絕師太」獲邀請都好開心，「海外觀眾同顧客咁支持我好開心，第一次嚟越南，冇想像中咁熱，風景好靚。」



澄清冇患紅斑狼瘡



被問到外界覺得她keep得好，海味好認同，仲公開埋養生秘方，「以52歲嚟講，我都覺得自己keep得好嘅！原因係我好早開始做保養，我未夠18歲就選港姐入行，成日化妝同捱夜，好早就知一定要保養。捱夜有黑眼圈，我就用隔夜茶包敷眼消腫；又會造啲天然面膜，譬如出暗瘡就用蛋白、蜂蜜、奶粉，想白淨啲再加啲檸檬汁；又或者麥皮開水，加奶粉同蜂蜜。當然要勤力，呢個世界冇懶嘅美女。我又會睇狀態煲啲湯水，譬如開工火氣猛，就煲吓雪耳、木瓜、雪梨呢啲湯水，比較清潤嘛！」凍齡有法的海味，完全冇諗過去微調，「我認真咁去照過鏡，覺得自己真係唔需要囉！整咗更加唔自然，有皺紋咪有皺紋囉！我都50歲有多，有皺紋都好正常啫！冇先唔正



常啦！」



保持身形，海味就笑言講出嚟驚俾人打，「其實我天生骨架比較高挑，細個對腿好似支電燈柱咁，可能似媽咪腰短腿長，我冇乜特別戒口，照食快餐、薄餅、特別鍾意食朱古力，講出嚟係咪會俾人打㗎！唯一係兩年前朋友搵我做戒煙大使，答應咗第二日就戒咗，最初真係肥啲腫啲，可能味覺返嚟，食咩都好味，但兩、三個月後慢慢瘦番正常番。連啲皮膚都好埋，由黃變白。」講到健康，海味再次澄清絕對冇患過紅斑狼瘡，「都澄清咗好多次都冇人理，我只係自細血小板偏低，容易撞瘀同埋難啲止血，但唔使食任何藥，完全唔影響



生活。」



成立工作室搞製作



講到3年多前同內地建築師男友分手後一直單身，海味坦承：「有時覺得男人好煩㗎！口依家好少男人可以吸引到我，我又唔係冇見過男人，見得多啦！我好享受自由自在生活，我人馬座仲要屬馬，我係隻脫韁野馬！你嚟管我就唔該行開啦！（如果有個畀到你極度大自由度嘅男人呢？）呢啲出現咗先算，我唔係決絕哋唔會接受感情，有合適就諗吓，但唔會強求，我由20幾歲開始，已經可以一個人行街同睇戲，由已早場睇到午夜場，我好享受一個人嘅活動，點解會寂寞呢？我充實㗎！有句話：你真心愛自己，就可以同自己好好相處。」



提到香港觀眾好掛住她，但近年看她演出都要聽配音，包括今次《倚天》，海味即笑言：「都係TVB孤寒，冇搵我返嚟配音，哈哈！」問到再拍港劇可能，海味話要各樣條件適合先會考慮，「我都幾十歲，休息好重要，同埋想有晒劇本，港劇初期都會有晒劇本，但口依家比較難，反而內地因批文唔會大改劇本，做演員會安心啲。同埋自己積落好多舊患，都係TVB當年送畀我嘅大禮！拍《倚天》時講明唔可以吊威吔，監製都肯遷就。」近年成立個人工作室的海味，仲話相比於幕前更愛幕後工作，未來日子可能會放更多時間去搞製作。



採訪：杜淑霞