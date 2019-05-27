胡鴻鈞吊威吔撞傷頭入院 吳若希：下月齊赴美做騷

吳若希(Jinny)前晚現身電視城，早前迎接27歲生日的她，最開心是從女兒手中接過老公所送的一束花：「我老公都好Sweet嘅，佢知我唔係好鍾意慶祝生日，但都有表示。」



談到好友胡鴻鈞（Hubert）拍攝《降魔的2.0》時吊威吔撞傷頭入院，她透露有與老闆何哲圖到醫院探望，透露好友清醒，面好乾淨無破相，過幾日再去探病，她說：「佢好似要休息一個月，下個月我哋會去美國做騷，我會負責照顧佢。」而何哲圖亦有談及Hubert傷勢，透露胡媽媽正貼心照顧兒子，他坦言未知劇組進度有否受影響，原定拍劇後為兩首新歌錄音，目前會以其個人健康為先，錄音工作是其次。



