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陳智燊越南為眼疾童灑淚

2019-05-27 列印
■陳智燊10月首次演出舞台劇，要惡補琴技。
■Sarah望日後帶兒子一同探訪。
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　　宋熙年(Sarah)與陳智燊(Jason)昨夫婦檔出席奧比斯活動。早前Jason到越南探訪，他在當地見到受眼疾之苦的小朋友時忍不住落淚。

　　Jason坦言，今次出埠特別掛住8個月大的囝囝，Sarah則因檔期問題未能同行，她覺得自己很幸福，希望能參與更多探訪，待兒子4、5歲會帶他同行，將正能量帶給小朋友。另外，10月Jason將首次演出舞台劇，要苦練鋼琴，他說30年前學到一級鋼琴，但已經忘記。

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