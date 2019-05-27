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軒仔澳門騷爆褲爆粗 ﻿火龍果﻿﻿「處女」登台宣佈引退﻿

2019-05-27 列印
■軒仔化身的「火龍果」笑稱髮型似蔡琴。
■軒仔跪地唱歌時，肥到膝蓋位爆開。
■開場時，軒仔以紅番Look獻唱《酷愛》，透出渾圓腰部。
■軒仔穿上紅色閃片西裝，載歌載舞。
■不停換衫的軒仔，形象多變。
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　　張敬軒為了補償上次因哮喘取消澳門站演出，前晚於濠江演唱會上特別重新設計舞台和準備新衫，還安排分身「火龍果」處女登台！不過，原本「瘦底」的軒仔因發福不停自嘲，還搞到跪地爆褲兼爆粗。

　　軒仔前晚於澳門舉行最後一場《HinSideOut 2019演唱會》，當他換上水松木色裝束，跪在地上獻唱時突然驚叫：「真係肥了，我跪爛了條褲，膝蓋位置爆開，Oh Shxx！我肥到似糯米雞！」當晚，軒仔更讓「火龍果」處女登台，唱出惡搞容祖兒的新歌《Pretty Hungry》，還搏命搔首弄姿及大派火龍果。唱畢，「火龍果」隨即宣佈退出樂壇。軒仔完騷後受訪時解釋頸上的「咖喱雞」只是敏感，再自嘲發福的身形「似坐月」。

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