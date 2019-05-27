笑指兒子日日唔同樣 嘉穎餵奶掃風不言倦

鄭嘉穎昨日出席奶粉活動，笑言以前這類活動多由陳豪來做，多得兒子帶挈。他覺得當上人父後心態有改變，不再工作行先，尤其兒子出世後更以他行先，老婆的位置也退後一點。問到太太陳凱琳會否嬲？他坦言不會，目前兒子是最需要照顧的家庭成員，將來若有第二個小朋友，兒子的位置也會押後，不過仔女將來長大都會離開他們，最後陪着自己的是太太，所以太太還是他最愛。嘉穎透露太太喜歡換片，不覺得臭，自己則負責餵奶及掃風，每日起身看見囝囝都好興奮，因兒子「每日都唔同樣」，暫時長時間離開香港的工作都不會考慮，擔心被兒子忘記。



