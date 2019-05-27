﻿安東尼奧Emily Beecham膺康城帝后 奉俊昊執導《上流寄生族》 勇奪韓片首座金棕櫚獎

《第72屆康城電影節》昨日舉行閉幕禮，並頒發今屆多個獎項，其中最受矚目的最佳電影金棕櫚獎，最終由韓國名導奉俊昊的新作《上流寄生族》奪得該最高榮譽。今次是首次有韓片奪得該大獎，亦是繼去年日本導演是枝裕和的《小偷家族》之後，連續兩年由亞洲電影摘下金棕櫚獎。



為期12天的《第72屆康城電影節》，香港時間昨日凌晨閉幕，所有獎項塵埃落定（各獎得主名單詳見附表），韓國名導奉俊昊憑黑色喜劇《上流寄生族》，勇奪最高榮譽金棕櫚獎，亦是首次有韓國電影登上康城最高峰，適逢今年是韓國電影誕生100周年，對韓國電影史來說別具意義。



奉俊昊從評審委員長老牌女星嘉芙蓮丹露手上接過金棕櫚獎座，並表示是康城評委送給他一項十分重大的禮物，更大讚片中的演員，他稱：「如果沒有這班優秀的演員，就沒有《上流寄生族》；我由12歲開始我就立志做導演，每天出入戲院，完全沒有想過可以把這個獎捧在手中，多謝大家。」在該片中，奉俊昊再與其愛將、韓國影帝宋康昊合作，二人今次已是第四度合作。



南韓總統發文祝賀



其後在記者拍攝時間，奉俊昊更搞笑地跪在地上，將獎座「獻」給宋康昊。奉俊昊亦稱當電影進入康城影展競賽單元時，完全沒想過會奪獎，因為故事較多韓國本土文化，韓國地區以外的觀眾比較難明！該片在康城上映時，獲觀眾拍手掌長達八分鐘，著名電影雜誌《Screen》亦給與3.5分，是今年最高分的電影，九名評審員更一致選出該片為本年金棕櫚獎得主。韓國總統文在寅昨日亦發文祝賀，「為《上流寄生族》努力的各位，熱情造就了我國電影更大的自豪感，我代表國民向你們致以深深謝意。」而大批韓星均在網上留言向奉俊昊送上祝賀，包括鄭雨盛、劉亞仁、金高恩等等。



影后曾演馮德倫劇集



至於影帝方面，安東尼奧班達拉斯憑西班牙導演艾慕杜華新片《Pain and Glory》奪得，他從章子怡手上接過獎座，其後更興奮地對記者擺出不同可愛甫士，罕有地賣萌！影后由英國女星Emily Beecham憑《Little Joe》奪得，Emily亦演出香港藝人馮德倫任監製及導演、吳彥祖演出的劇集《荒原》，昨日馮德倫立即傳短訊祝賀對方。



最佳導演方面，由比利時老牌導演兄弟Jean-Pierre Dardenne及弟弟Luc Dardenne憑新片《Young Ahmed》奪得。而名導昆頓塔倫天奴執導的大卡士電影《從前，有個荷里活》及入圍的兩部內地電影《江湖兒女》、《南方車站的聚會》都同食白果。



《第72屆康城電影節》得獎名單：



金棕櫚獎：奉俊昊《上流寄生族》（韓國）



最佳導演：Jean-Pierre Dardenne、Luc Dardenne《Young Ahmed》（比利時）



最佳男主角：安東尼奧班達拉斯《Pain & Glory》（西班牙）



最佳女主角：Emily Beecham《Little Joe》（奧地利）



最佳劇本：Celine Sciamma《Portrait of a Lady on Fire》（法國）



最佳攝影：Cesar Diaz《Our Mothers》（危地馬拉）



評審團大獎：Mati Diop《Atlantic》（法國）



評審團獎：Ladj Ly《Les Miserables（法國）、Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles 《Bacurau》（巴西）



評審團特別獎：Elia Suleiman《It Must Be Heaven》（巴勒斯坦）



短片金棕櫚獎：Vasilis Kekatos《The Distance Between Us And The Sky》（希臘）



短片評審團獎：Agustina San《Monstruo Dios》



本報記者



