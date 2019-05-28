「告別平成」捱轟首開腔 Sana＠TWICE淚灑舞台

韓國女團TWICE日前在首爾展開巡唱，日籍成員Sana於前日的一場演出中，首度回應月初就「告別平成」發文而備受韓國網民批評事件，Sana表示︰「現在有很多人知道、喜歡TWICE，組合中每個人的個性、想法都不一樣，我不知道我說的每一句話會以甚麼樣的形式被大家接受，在說話時，就算我沒有那樣的意圖，還是有可能讓很多人失望。」



Sana又稱，開始明白大家的喜愛是多麼重要，「我曾想過要是在我眼前的粉絲都消失了會怎辦？」之後她忍不住淚灑當場。Sana稱自己有必要負起這個責任，並好好愛惜粉絲，「我要變得更強，直到最後都要守護着Once（TWICE粉絲）。」



